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Картофель начал дешеветь: причины и прогнозы экспертов

Картофель начала дешеветь. Импорт из Беларуси сбил стоимость в Украине.

В среднем овощ подешевел на 2-2,5 грн.

Накануне кило картофеля стоило более 20 грн.

По словам аналитиков, среди факторов, которые привели к давлению на стоимость – рост предложения на рынке. Кроме импорта из Беларуси, люди начали копать картошку на праздники.

Эксперты прогнозируют, из-за неблагоприятных погодных условий в этом году урожайность будет плохой. Поэтому, купить дешево картофель вряд ли удастся.

К слову, в 2019 году эксперты прогнозируют в Украине дефицит картофеля. Из-за аномального лето во многих областях неурожай.

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