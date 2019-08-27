Картофель начал дешеветь: причины и прогнозы экспертов
Картофель начала дешеветь. Импорт из Беларуси сбил стоимость в Украине.
В среднем овощ подешевел на 2-2,5 грн.
Накануне кило картофеля стоило более 20 грн.
По словам аналитиков, среди факторов, которые привели к давлению на стоимость – рост предложения на рынке. Кроме импорта из Беларуси, люди начали копать картошку на праздники.
Эксперты прогнозируют, из-за неблагоприятных погодных условий в этом году урожайность будет плохой. Поэтому, купить дешево картофель вряд ли удастся.
К слову, в 2019 году эксперты прогнозируют в Украине дефицит картофеля. Из-за аномального лето во многих областях неурожай.
2019-08-27
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