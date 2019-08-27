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Картопля почала дешевшати: причини та прогнози експертів

Картопля почала дешевшати. Імпорт з Білорусі збив вартість в Україні.

У середньому овоч здешевів на 2-2,5 грн.

Напередодні ж кіло картоплі коштувало понад 20 грн.

За словами аналітиків, серед факторів, які призвели до тиску на вартість – зростання пропозиції на ринку. Окрім імпорту з Білорусі, люди почали копати картоплю на свята.

Експерти прогнозують, через несприятливі погодні умови цього року врожайність буде поганою. Відтак, купити задешево картоплю навряд чи вдасться.

До слова, у 2019 році експерти прогнозують в Україні дефіцит картоплі. Через аномальне літо в багатьох областях неврожай.

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