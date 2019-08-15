15-20 грн за килограмм: почему дорожает картофель и прогнозы на зиму

В 2019 году эксперты прогнозируют в Украине дефицит картофеля. Из-за аномального лето во многих областях неурожай.

Сначала поля заливало дождями, потом сильно сушило, кое-где были даже заморозки, а эта культура довольно требовательна к погоде.

Оптовая цена на картофель в настоящее время рекордная – почти 9 гривен за килограмм, а зимой может подскочить даже вдвое, прогнозируют эксперты.

Из-за неурожая заработать селянам на картофеле теперь не удастся. Но, несмотря на высокую розничную цену, 15-20 гривен за килограмм – продавать нечего.

Дешевого картофеля ни на рынках, ни на прилавках супермаркетов в этом году не будет, говорят эксперты.

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К слову, на Волыни собрали первый урожай персиков. Через два года плоды дала единственная в области плантация этих сочных фруктов.

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