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Факты / Видео / Украина

Каша с капустой и постный борщ: почему детям в садике на Харьковщине не дают мяса

В детских садах в городе Красноград на Харьковщине — ни мясо, ни рыбу, ни яйца с молочкой не поставляли с 1 января, запасы доели еще несколько недель назад, теперь дети фактически на веганской диете — изо дня в день только каша и овощи. Даже украинский борщ и тот постный.

С начала февраля в садике даже хлеба нет. Хотя санитарные нормы и запрещают, в садик позволили родителям приносить хлеб.

В вопиющем состоянии и остальные дошкольных учреждений в городе, говорят родители. Впрочем, в здешнем отделе образования положение критическим не считают. Питание, говорят, действительно неполноценное, но дети не голодают. Но во избежание свободных трактовок правильного питания детей, Кабмин еще в 2004 году принял нормы питания, которые должны обеспечить здоровье и развитие ребенка 3-7 лет.

На днях на сессии выделили более 300 тыс. грн на питание детей, чтобы обойти тендеры — закупать провиант будут небольшими партиями. Тендеры же на покупку сыра, молока, масла уже объявили, но на их реализацию надо время, сообщили в отделе образования. Хотя одну позицию — сельдь, которую детям нельзя давать через большое количество соли — уже закупили.

Трагедия со школьницами в Боярке

16 февраля украинское общество всколыхнула новость об отравлении двух школьниц из Боярки лекарственным препаратом Дротаверин.

Девочки посмотрели видео в соцсетях и выпили по 40 таблеток лекарства, одна из них погибла.

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