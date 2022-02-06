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Катались вне оборудованных трасс: в Альпах из-за лавин погибло девять туристов

Ирина Полотай Журналистка международного отдела Факты ICTV

В Австрийских Альпах из-за мощных лавин погибли девять туристов. Наибольший снежный оползень произошло в Тироле на курорте Шписс, в результате которого погибли четверо лыжников. Они катались вне оборудованных трасс.

Еще пятерых человек нашли в других разных местах вблизи австрийско-швейцарской границы.

Власти страны предупреждают, что высокий риск схождения лавин остается. И просит людей не прибегать к экстремальным развлечениям.

Не устают предупреждать о лавинной опасности и в Украине. В частности, недавно в Карпатах в опасности оказалась группа из девяти туристов. При прохождении туристического маршрута часть из них накрыла лавина.

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