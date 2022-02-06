Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Каталися поза обладнаними трасами: у Альпах через лавини загинуло дев’ять туристів

Ірина Полотай Журналістка міжнародного відділу Факти ICTV

В Австрійських Альпах через потужні лавини загинули дев’ятеро туристів. Найбільший сніговий зсув стався у Тіролі на курорті Шпісс, у результаті якого загинули четверо лижників. Вони каталися поза обладнаними трасами.

Ще п’ятьох людей знайшли в інших різних місцях поблизу австрійсько-швейцарського кордону.

Влада країни попереджає, що високий ризик сходження лавин залишається. І просить людей не вдаватися до екстримальних розваг.

Не втомлюють попереджати про лавинну небезпеку і в Україні. Зокрема, нещодавно у Карпатах в небезпеці опинилася група з дев’ятьох туристів. Під час проходження туристичного маршруту частину із них накрила лавина.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наступного тижня голови МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають зону ООС на Донбасі
Наступного тижня голови МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають зону ООС на Донбасі
Ожеледиця та до -6 вночі: якою буде погода в Україні 1 лютого
Ожеледиця та до -6 вночі: якою буде погода в Україні 1 лютого
У Закарпатській області на трасу Мукачево – Рогатин зійшли дві лавини
У Закарпатській області на трасу Мукачево – Рогатин зійшли дві лавини
У Славському з підйомника зняли сімох туристів: що трапилось
У Славському з підйомника зняли сімох туристів: що трапилось
Я б не спокусився: австрійський міністр про танець із Путіним
Я б не спокусився: австрійський міністр про танець із Путіним
Очільники МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Донбас: стала відома дата
Очільники МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Донбас: стала відома дата
Туристів, які потрапили під лавину, спустили з гори: одна людина у лікарні
Туристів, які потрапили під лавину, спустили з гори: одна людина у лікарні
У Карпатах групу туристів накрила снігова лавина: є постраждалий
У Карпатах групу туристів накрила снігова лавина: є постраждалий
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка