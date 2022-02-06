Каталися поза обладнаними трасами: у Альпах через лавини загинуло дев’ять туристів

В Австрійських Альпах через потужні лавини загинули дев’ятеро туристів. Найбільший сніговий зсув стався у Тіролі на курорті Шпісс, у результаті якого загинули четверо лижників. Вони каталися поза обладнаними трасами.

Ще п’ятьох людей знайшли в інших різних місцях поблизу австрійсько-швейцарського кордону.

Влада країни попереджає, що високий ризик сходження лавин залишається. І просить людей не вдаватися до екстримальних розваг.

Не втомлюють попереджати про лавинну небезпеку і в Україні. Зокрема, нещодавно у Карпатах в небезпеці опинилася група з дев’ятьох туристів. Під час проходження туристичного маршруту частину із них накрила лавина.

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