Катастрофа МАУ: Иран начал выплачивать родственникам погибших по $150 тыс.
Иран начал выплачивать по $150 тыс. родственникам 11 украинцев, погибших 8 января 2020 года в результате сбития самолета МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана.
На данный момент денежную компенсацию уже получили некоторые семьи.
Ранее в МИД Украины заявляли, что отказались обсуждать вопрос компенсаций.
Объяснили это тем, что конкретная сумма должна быть результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли, а не односторонним решением.
Авиакатастрофа МАУ в Иране
8 января 2020 года противовоздушные силы Ирана сбили самолет МАУ в небе над Тегераном. Все 176 пассажиров рейса погибли, среди которых – 11 украинцев.
В апреле 2021 года 10 иранским чиновникам объявили обвинения по делу о катастрофе МАУ.
4 июня власти Ирана официально заявили о готовности выплатить семьям погибших украинцев по $150 тыс. компенсации.
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