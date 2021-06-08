Катастрофа МАУ: Иран начал выплачивать родственникам погибших по $150 тыс.

Иран начал выплачивать по $150 тыс. родственникам 11 украинцев, погибших 8 января 2020 года в результате сбития самолета МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана.

На данный момент денежную компенсацию уже получили некоторые семьи.

Ранее в МИД Украины заявляли, что отказались обсуждать вопрос компенсаций.

Объяснили это тем, что конкретная сумма должна быть результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли, а не односторонним решением.

Авиакатастрофа МАУ в Иране

8 января 2020 года противовоздушные силы Ирана сбили самолет МАУ в небе над Тегераном. Все 176 пассажиров рейса погибли, среди которых – 11 украинцев.

В апреле 2021 года 10 иранским чиновникам объявили обвинения по делу о катастрофе МАУ.

4 июня власти Ирана официально заявили о готовности выплатить семьям погибших украинцев по $150 тыс. компенсации.

Подробнее об авиакатастрофе МАУ в Иране читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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