Катастрофа МАУ: Іран почав виплачувати родичам загиблих по $150 тис.

Іран почав виплачувати по $150 тис. родичам 11 українців, які загинули 8 січня 2020 року унаслідок збиття літака МАУ. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану.

Наразі грошову компенсацію вже отримали деякі родини.

Раніше в МЗС України заявляли, що відмовилися обговорювати питання компенсацій.

Пояснили це тим, що конкретна сума повинна бути результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули, а не одностороннім рішенням.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані

8 січня 2020 року протиповітряні сили Ірану збили літак МАУ в небі над Тегераном. Усі 176 пасажирів рейсу загинули, серед яких – 11 українців.

У квітні 2021 року 10 іранським посадовцям оголосили звинувачення у справі про катастрофу МАУ.

4 червня влада Ірану офіційно заявила про готовність виплатити родинам загиблих українців по $150 тис. компенсації.

Детальніше про авіакатастрофу МАУ в Ірані читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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