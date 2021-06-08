Катастрофа МАУ: Іран почав виплачувати родичам загиблих по $150 тис.
Іран почав виплачувати по $150 тис. родичам 11 українців, які загинули 8 січня 2020 року унаслідок збиття літака МАУ. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану.
Наразі грошову компенсацію вже отримали деякі родини.
Раніше в МЗС України заявляли, що відмовилися обговорювати питання компенсацій.
Пояснили це тим, що конкретна сума повинна бути результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули, а не одностороннім рішенням.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані
8 січня 2020 року протиповітряні сили Ірану збили літак МАУ в небі над Тегераном. Усі 176 пасажирів рейсу загинули, серед яких – 11 українців.
У квітні 2021 року 10 іранським посадовцям оголосили звинувачення у справі про катастрофу МАУ.
4 червня влада Ірану офіційно заявила про готовність виплатити родинам загиблих українців по $150 тис. компенсації.
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