Катастрофа МН17: Малайзия встала на сторону РФ, Нидерланды требуют объяснений

Малайзия встала на сторону России в деле сбитого на Донбассе Боинга.

Премьер-министр страны заявил, что сомневается, что Россия причастна к катастрофе и не совсем согласен с отчетом о расследовании в Нидерландах.

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Амстердам сразу же попросил разъяснить сказанное малазийским политиком. Ведь следствие Нидерландов однозначно установило, что ракета, которая сбила самолет – российского типа и была выпущена по приказу России.

Причины же противоречивых заявлений очевидны – малазийский премьер заинтересован в торгово-экономических отношениях с Москвой, поэтому резко изменил риторику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что российский полковник Дубинский признался, что сбивал Боинг.

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