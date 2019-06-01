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Катастрофа МН17: Малайзія стала на бік РФ, Нідерланди вимагають пояснень

Малайзія стала на бік Росії у справі збитого на Донбасі Боїнга.

Прем’єр-міністр країни заявив, що сумнівається, що Росія причетна до катастрофи і не зовсім погоджується зі звітом про розслідування в Нідерландах.

Читайте: Провина Росії: жорстка заява Австралії та Нідерландів щодо збитого Боїнга

Амстердам одразу ж попросив роз’яснити сказане малазійським політиком. Адже слідство Нідерландів однозначно встановило, що ракета, яка збила літак – російського типу і була випущена з наказу Росії.

Причини ж суперечливих заяв очевидні – малазійський прем’єр зацікавлений у торгово-економічних відносинах з Москвою, тому різко змінив риторику.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що російський полковник Дубинський зізнався, що збивав Боїнг.

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