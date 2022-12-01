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Священнику Киево-Печерской Лавры объявлено подозрение за восхваление “русского мира” — СБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру
Фото: СБУ

Приверженцу “русского мира” в рясе, на богослужениях которого в Киево-Печерской Лавре оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а также распространялись тезисы пропагандистского характера, объявлено подозрение.

В СБУ говорят, что следователи установили факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в том богослужении.

Это подтверждено также экспертизами.

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Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – это оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц.

Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру
Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру
Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру
Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру
Священнику Киево-Печерской Лавры объявлено подозрение за восхваление “русского мира” — СБУ / 2 фотографии

12 ноября в одном из храмов Киево-Печерской Лавры спели фрагмент из русской церковной песни Похвала Пресвятой Богородице.

Впоследствии наместник Лавры Павел (Лебедь) сообщил об отстранении священника, совершавшего эту литургию.

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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Источник: СБУ
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