Священнику Киево-Печерской Лавры объявлено подозрение за восхваление “русского мира” — СБУ
Приверженцу “русского мира” в рясе, на богослужениях которого в Киево-Печерской Лавре оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а также распространялись тезисы пропагандистского характера, объявлено подозрение.
В СБУ говорят, что следователи установили факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в том богослужении.
Это подтверждено также экспертизами.
Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – это оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц.
12 ноября в одном из храмов Киево-Печерской Лавры спели фрагмент из русской церковной песни Похвала Пресвятой Богородице.
Впоследствии наместник Лавры Павел (Лебедь) сообщил об отстранении священника, совершавшего эту литургию.