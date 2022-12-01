Катівня та мародерство росіян: чоловік на Чернігівщині вів щоденник окупації

Житель Терехівки під Черніговом місяць документував, як і чим росіяни обстрілювали місто. Саме з Терехівки вороги координували наступ на Чернігів. Село вони захопили у перші дні війни. Звідти гатили по обласному центру. Місяць це була база окупантів.

Про те, що відбулося у цьому місці, нам розповідають двоє місцевих: Олена Ковальова – вона завідувачка будинку культури, та її чоловік Петро, місцевий аграрій. Петро з першого дня війни вів щоденник окупації. Ретельно документував злочини росіян. Щоб окупанти його не знайшли, записи довелося сховати.

Коли росіяни пішли, Олена з ворожих окопів забрала свій родинний вишитий рушник. Його вкрали окупанти із клубу і, схоже, використовували як ганчірку. Рушник відіпрала. Тепер вважає його своїм символом перемоги.

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