Катівня та мародерство росіян: чоловік на Чернігівщині вів щоденник окупації
Житель Терехівки під Черніговом місяць документував, як і чим росіяни обстрілювали місто. Саме з Терехівки вороги координували наступ на Чернігів. Село вони захопили у перші дні війни. Звідти гатили по обласному центру. Місяць це була база окупантів.
Про те, що відбулося у цьому місці, нам розповідають двоє місцевих: Олена Ковальова – вона завідувачка будинку культури, та її чоловік Петро, місцевий аграрій. Петро з першого дня війни вів щоденник окупації. Ретельно документував злочини росіян. Щоб окупанти його не знайшли, записи довелося сховати.
Коли росіяни пішли, Олена з ворожих окопів забрала свій родинний вишитий рушник. Його вкрали окупанти із клубу і, схоже, використовували як ганчірку. Рушник відіпрала. Тепер вважає його своїм символом перемоги.