Несколько десятков самолетов со всей Украины: в Черкасской области прошел авиафестиваль

В селе Ротмистровка – всеукраинский слет любителей авиации Ясла. Несколько десятков воздушных судов демонстрировали элементы пилотажа.

Самые заядлые любители авиации из разных городов Украины собрались на саммит. Здесь несколько десятков летательных аппаратов, в том числе и самодельных. Пилоты показали, что в принципе каждый украинец может иметь свой самолет. Главное – захотеть.

Техник-электрик Михаил Годлевский мечтал сделать самолет в юности. Осуществил мечту почти в 50. Сначала вместе с женой смастерили одноместный, а затем двухместный. Над высокопланом трудились шесть лет.

Читайте: Самолеты, автотрейлеры и ягоды: как украинцы покоряют мир своими изобретениями

Мастер-класс показал и чемпион Европы и мира авиаконструктор Юрий Яковлев. Для прошлогоднего чемпионата сам спроектировал самолет весом 290 кг. Модель – в единственном экземпляре.

Иметь собственный самолет – вполне реально, – убеждает участник авиафестиваля Андрей Руденко. Мужчина сам начал летать в 40 лет, когда сумел приобрести за 10 тыс. евро свой первый самолет и закончить авиашколу. На фестиваль прилетел с семьей из Гоголева уже на другом, чешском. Для мужчины – это хобби, которое позволяет путешествовать по Украине.

Не только посидеть в самолетах, но даже прикоснуться к небу на фестивале имели возможность и посетители. Авиаслет дает надежду на возрождение малой авиации в Черкасской области и аэродрома в Ротмистривке. Его начали строить еще до начала Второй мировой. С конца девяностых он приходил в упадок. Сейчас же благодаря энтузиастам возвращается к жизни. И авиалюбители верят в его возрождение и малой авиации вообще.

К слову, Факты ICTV рассказывали 53-й авиасалон в аэропорту Ле-Бурже.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.