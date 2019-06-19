Ле-Бурже 2019: Израиль представил электросамолет Alice, который удешевит билеты на перелеты

53-й авиасалон проходит в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и не только авиагиганты нечем похвастаться на этой выставке. Там представляют немало интересного, предназначенного для малой авиации и для полетов средней дальности. Израильтяне, например, привезли во Францию новую разработку электрического самолета – более дешевого в использовании и более дружественного для окружающей среды.

Будущее за электрическими самолетами – так считают в израильской компании Eviation. Поэтому на Парижском авиашоу показали свою новинку под названием Alice.

Alice в корне изменит региональные перелеты – говорят разработчики.

Самолет длиной чуть более 12 метров, крейсерская скорость – 445 километров в час. Может перевозить на одном заряде 9 пассажиров на расстояние 1,5 тысячи километров.

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Двигатели, располагаются на краях крыла и в хвосте, их для Alice будут производить компании Simens и Magni-ex.

Немало внимания конструкторы уделили и тому, чтобы сделать воздушное судно экологичным.

Конкурировать с гигантами авиаперевозок на длинные дистанции израильтяне не планируют. Намерены перевозить пассажиров между городами отдельных стран. Например, из Парижа в Тулузу, из Осло в Трондхейма или между американскими Сан-Хосе и Сан-Диего.

Alice уже заинтересовалась одна из авиакомпаний в Соединенных Штатах. Запуск в эксплуатацию новинки запланирован на 2021 год, а коммерческие полеты начнут с 2022 года.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как новые технологии меняют жизнь людей.

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