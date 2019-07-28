Кілька десятків літаків з усієї України: на Черкащині пройшов авіафестиваль

У селі Ротмистрівка – всеукраїнський зліт любителів авіації Ясла. Кілька десятків повітряних суден демонстрували елементи пілотажу.

Найзатятіші любителі авіації з різних міст України зібралися на саміт. Тут кілька десятків літальних апаратів, зокрема і саморобних. Пілоти показали, що в принципі кожен українець може мати свій літак. Головне – захотіти.

Технік-електрик Михайло Годлевський мріяв зробити літак замолоду. Здійснив мрію майже в 50. Спочатку разом із дружиною змайстрували одномісний, а потім двомісний. Над високопланом трудились шість років.

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Майстер-клас показав і чемпіон Європи і світу авіаконструктор Юрій Яковлєв. Для торішнього чемпіонату сам спроектував літак вагою 290 кг. Модель – у єдиному екземплярі.

Мати власний літак – цілком реально, – переконує учасник авіафестивалю Андрій Руденко. Чоловік сам почав літати в 40 років, коли зумів придбати за 10 тис. євро свій перший літак і закінчити авіашколу. На фестиваль прилетів з родиною з Гоголіва вже на іншому, чеському. Для чоловіка – це хобі, яке дає змогу мандрувати Україною.

Не тільки посидіти в літаках, а й навіть доторкнутися до неба на фестивалі мали можливість і відвідувачі. Авіазліт дає надію на відродження малої авіації на Черкащині і аеродрому в Ротмистрівці. Його почали будувати ще до початку Другої світової. З кінця дев’яностих він занепадав. Нині ж завдяки ентузіастам повертається до життя. І авіалюбителі вірять у його відродження та малої авіації взагалі.

До слова, Факти ICTV розповідали про 53-й авіасалон триває в аеропорту Ле Бурже.

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