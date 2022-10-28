Клондайк выходит в прокат: какие шансы у фильма на Оскар

Еще до премьеры фильм Клондайк Марины Эр Горбач собрал массу положительных отзывов по всему миру. Впервые его представили в Санденсе — на крупнейшем фестивале независимого кино в США, где фильм получил приз за лучшую режиссуру. Далее последовал приз зрительских симпатий на Берлинском международном кинофестивале.

— Этот фильм – рефлексия на игнорирование международным сообществом тех событий, которые не были названы войной с 2014 года. И это голос местного населения. Потому что фильм начинается с международной катастрофы, но главными героями являются украинцы, живущие на Донбассе, – объясняет режиссер.

Фильм рассказывает историю семьи из Донбасса. На дворе – июль 2014 года. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся к одному — эвакуировать беременную. Но она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные террористы. В то же время в небе над ними сбивают гражданский самолет.

Сами актеры уверяют – опыт работы в этом проекте стал незабываемым. И крайне важно именно сейчас показать эту картину миру.

Критики называют картину одной из сильнейших украинских работ за последние годы. Именно поэтому Украинский Оскаровский Комитет добавил Клондайк в список претендентов на получение Оскара.

Сейчас в Киеве начался благотворительный предпоказ картины. Потом лента будет путешествовать по Украине. Средства из этих показов передадут Фондам Повернись живим и Сергея Притулы. Основной прокат фильма Клондайк начнется 3 ноября.

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