Клондайк виходить у прокат: які шанси у фільму на Оскар

Ще до прем’єри фільм Клондайк Марини Ер Горбач зібрав масу позитивних відгуків по усьому світу. Вперше його представили у Санденсі — на найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де стрічка здобула приз за найкращу режисуру. Далі був приз глядацьких симпатій на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

– Цей фільм – рефлексія на ігнорування міжнародною спільнотою тих подій, які не були названі війною з 2014 року. І це голос для місцевого населення. Бо фільм починається з міжнародної катастрофи, але головними героями є українці, які живуть на Донбасі, – пояснює режисерка.

Фільм розповідає історію сім’ї з Донбасу. На дворі – липень 2014 року. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні терористи. Водночас у небі над ними збивають цивільний літак.

Самі актори запевняють – досвід роботи у цьому проєкті став незабутнім. І вкрай важливо саме зараз показати цю стрічку світові.

Критики називають стрічку однією з найсильніших українських робіт за останні роки. Саме тому Український Оскарівський Комітет додав Клондайк у список претендентів на отримання Оскара.

Нині у Києві розпочався благодійний передпоказ картини. Потім стрічка подорожуватиме Україною. Кошти з цих показів передадуть Фондам Повернись живим і Сергія Притули. Основний прокат фільму Клондайк почнеться 3 листопада.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.