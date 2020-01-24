Коболев в Давосе рассказал о преимуществах и перспективах ГТС

Юбилейный – 50-й Всемирный экономический форум, который длился со вторника в швейцарском Давосе, заканчивается сегодня. Украина – постоянный гость этого почтенного собрания.

На одной из последних нынешних дискуссий председатель правления Нафтогаз Андрей Коболев рассказывал инвесторам о преимуществах и перспективности украинской газотранспортной системы и про выгодность украинского газохранилища.

Он напомнил, ГТС может служить не только для поставок российского газа, а и отметил выгодность для европейцев использования украинской инфраструктуры.

К слову, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир сталкивается с угрозами, которые связаны с геополитическим напряжением, климатическим кризисом, глобальным недоверием и опасностями новых технологий.

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