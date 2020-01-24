Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Коболєв у Давосі розповів про переваги та перспективи ГТС

Ювілейний – 50-й Всесвітній економічний форум, що тривав з вівторка у швейцарському Давосі, закінчується сьогодні. Україна – постійний гість цього поважного зібрання.

На одній із останніх цьогорічних дискусій голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розповідав інвесторам про переваги та перспективність української газотранспортної системи та вигідність українського газосховища.

Він нагадав, ГТС може слугувати не лише для постачання російського газу, а й наголосив на вигідності для європейців використання української інфраструктури.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ стикається з загрозами, які пов’язані з геополітичним напруженням, кліматичною кризою, глобальною недовірою і небезпеками нових технологій.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вона хто? Міністр фінансів США у Давосі порадив Ґреті Тунберґ навчатися
Не сходьте зі шляху реформ – екс-глава НАТО дав пораду Україні в Давосі
Варфоломій в Давосі закликав до боротьби з екологічними проблемами
Молодь збудує бізнес і приверне інвестиції в Україну: міжнародні партнери у Давосі
Виступи Зеленського, Сенцова і Гончарука у Давосі – головні теми
Інвестуйте зараз: повна промова Зеленського для Українського сніданку у Давосі
Інвестиції повернуться за 2-5 років – Зеленський на Українському сніданку у Давосі
Уряд не збирається йти у відставку – Гончарук

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка