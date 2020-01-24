Коболєв у Давосі розповів про переваги та перспективи ГТС

Ювілейний – 50-й Всесвітній економічний форум, що тривав з вівторка у швейцарському Давосі, закінчується сьогодні. Україна – постійний гість цього поважного зібрання.

На одній із останніх цьогорічних дискусій голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розповідав інвесторам про переваги та перспективність української газотранспортної системи та вигідність українського газосховища.

Він нагадав, ГТС може слугувати не лише для постачання російського газу, а й наголосив на вигідності для європейців використання української інфраструктури.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ стикається з загрозами, які пов’язані з геополітичним напруженням, кліматичною кризою, глобальною недовірою і небезпеками нових технологій.

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