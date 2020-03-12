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Коли розроблять вакцину проти коронавірусу

У світі пандемія коронавірусу. Країни вдаються до жорсткіших обмежень: закривають всі можливі місця масового скупчення людей, авіакомпанії скасовують перельоти. Не всюди вдається уникнути паніки.

Нині на планеті понад 126 тис. заражених. Померли вже 4630 людей. Науковці терміново намагаються розробити вакцину. Кілька лабораторій у Сполучених Штатах працюють у посиленому режимі.

Відомий британський дослідник доктор Річард Гатчетт, назвав коронавірус найстрашнішим за останні 100 років після іспанського грипу 1918 року. Він певен, на створення вакцини потрібно не менше півтора року.

Тим часом із Китаю, звідки пішла світом недуга, надійшла обнадійлива новина. У країні зафіксували рекордно низький рівень захворюваності. За добу там заразилися лише 15 людей. Країна поступово повертається до нормального життя. У Шанхаї напередодні відкрили магазини в Диснейленді. Сам парк поки не працює.

Факти ICTV раніше писали про те, що у депутата Бундестагу підтвердили коронавірус.

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