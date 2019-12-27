Когда откроют Шулявский мост и на каком этапе строительство

Шулявский мост уже устает от строительства. Путепровод, который обещали открыть к Новому году готов на 70%, а значит к праздникам, как было обещано, водителям испытать новую развязку не получится. Там сейчас стелют асфальт и прокладывают коммуникации, съезды не готовы.

Читайте: Установлен прогон Шулявского моста над проспектом Победы

Тонны асфальта выкладывают даже в дождь. Однако и в таком темпе от графика отстают. Подъезды к мосту еще не заасфальтированы. И запланированную на четверг проверку на прочность многотонниками отложили. В КГГА говорят: несмотря на погоду и турборежим строительства, качество конструкции и асфальтового покрытия будет высокой.

Факты ICTV ранее писали о том, что Шулявский мост начали асфальтировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.