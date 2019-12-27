Коли відкриють Шулявський міст і на якому етапі будівництво

Шулявський міст уже втомлюється від будівництва. Шляхопровід, який обіцяли відкрити до Нового року готовий на 70%, а отже до свят, як було обіцяно, водіям випробувати нову розв’язку не вийде. Там наразі стелять асфальт та прокладають комунікації, з’їзди не готові.

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Тонни асфальту вкладають навіть у дощ. Проте і в такому темпі від графіку відстають. Під’їзди до мосту ще не заасфальтовані. Та й заплановану на четвер перевірку на міцність багатотонниками відклали. У КМДА кажуть: попри погоду та турборежим будівництва, якість конструкції та асфальтного покриття буде високою.

Факти ICTV раніше писали про те, що Шулявський міст почали асфальтувати.

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