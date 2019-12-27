Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Коли відкриють Шулявський міст і на якому етапі будівництво

Шулявський міст уже втомлюється від будівництва. Шляхопровід, який обіцяли відкрити до Нового року готовий на 70%, а отже до свят, як було обіцяно, водіям випробувати нову розв’язку не вийде. Там наразі стелять асфальт та прокладають комунікації, з’їзди не готові.

Читайте: Встановлено прогін Шулявського мосту над проспектом Перемоги

Тонни асфальту вкладають навіть у дощ. Проте і в такому темпі від графіку відстають. Під’їзди до мосту ще не заасфальтовані. Та й заплановану на четвер перевірку на міцність багатотонниками відклали. У КМДА кажуть: попри погоду та турборежим будівництва, якість конструкції та асфальтного покриття буде високою.

Факти ICTV раніше писали про те, що Шулявський міст почали асфальтувати.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дзідзьо записав новий варіант гімну України
На Новий рік 2020 центр Києва перекриють
7 причин встигнути відвідати виставку Body Worlds — Всесвіт тіла до 19 січня
Діджиталізація – слово 2019 року в Україні
Обмін полоненними відбудеться 29 грудня – росЗМІ
У Києві пенсіонерці вистрілили в голову біля обмінника
Стоїть не лише центр: карта заторів у Києві
Помаранчевій революції 15 років: хронологія подій

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка