Коли відкриють Шулявський міст і на якому етапі будівництво
Шулявський міст уже втомлюється від будівництва. Шляхопровід, який обіцяли відкрити до Нового року готовий на 70%, а отже до свят, як було обіцяно, водіям випробувати нову розв’язку не вийде. Там наразі стелять асфальт та прокладають комунікації, з’їзди не готові.
Читайте: Встановлено прогін Шулявського мосту над проспектом Перемоги
Тонни асфальту вкладають навіть у дощ. Проте і в такому темпі від графіку відстають. Під’їзди до мосту ще не заасфальтовані. Та й заплановану на четвер перевірку на міцність багатотонниками відклали. У КМДА кажуть: попри погоду та турборежим будівництва, якість конструкції та асфальтного покриття буде високою.
Факти ICTV раніше писали про те, що Шулявський міст почали асфальтувати.