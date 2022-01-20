Комфортнее и дешевле: в Великобритании тестируют беспилотное 5G-такси

5G постепенно захватывает весь мир – с его помощью можно даже отдаленно управлять транспортом. Например, в Великобритании по такому принципу начали работать такси — машина приезжает к пассажиру благодаря дистанционному управлению, и в отличие от других беспилотных такси, дальше руля садится сам пассажир и едет куда нужно.

Это помогло снизить стоимость услуги.

— Путешествие будет таким же удобным, как на такси Uber. Только управляете вы. А еще сэкономите время, ведь ждете подачи авто, а дальше сами едете в пункт назначения. Это удобно. Но поскольку вы сами себе водитель, поездка выходит дешевле, — рассказал о преимуществах соучредитель компании по перевозкам Куша Кавех.

Когда путешествие завершится, удаленный водитель снова виртуально сядет за руль и отправится к следующему клиенту. Пока это такси испытывают в Великобритании – будут тестировать его местные футболисты. Британцы хотят взять максимум от технологий 5G и активно в нее инвестировать.

— Этот проект о новых мобильных приложениях и технологических решениях, которые вскоре ждут нас! Сейчас мы тестируем возможности 5G и хотим понять, как они упростят нам жизнь, чтобы мы удобно передвигались по городу и чтобы управление автомобилями дистанционно было без задержек, – делится своими ожиданиями глава транспортной компании Брайан Мэтьюз.

С подключением 4G автомобили могут передвигаться около 50 км/ч. Уже с 5G окажет большую скорость и мгновенную реакцию на дорогах. На проект британские разработчики получили более $6 млн – от государства и частных инвесторов.

В последующие 10-15 лет автомобили на дистанционном управлении станут незаменимыми в арсенале многих компаний. И эти британские ученые шаг за шагом двигаются к будущему.

С марта компания планирует запустить сервис в центре города Мильтон-Кинес, в 70 км от Лондона. Следующий шаг – чтобы такси выезжало на дальние расстояния.

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