Комфортніше і дешевше: у Великій Британії тестують безпілотне 5G-таксі

5G поступово захоплює увесь світ — з його допомогою можна навіть віддалено керувати транспортом. Наприклад, у Великій Британії за таким принципом почали працювати таксі – машина приїздить до пасажира завдяки дистанційному керуванню, і на відміну від інших безпілотних таксі, далі за кермо сідає сам пасажир і їде, куди потрібно.

Це допомогло знизити вартість послуги.

– Подорож буде такою ж зручною, як на таксі Uber. Тільки кермуєте ви. А ще заощадите час, адже чекаєте на подачу авто, а далі самі їдете до пункту призначення. Це зручно. Але оскільки ви самі собі водій, поїздка виходить дешевшою, – розповів про переваги співзасновник компанії з перевезень Куша Кавех.

Коли подорож завершиться, віддалений водій знову віртуально сяде за кермо і вирушить до наступного клієнта. Поки що це таксі випробовують у Великій Британії – тестуватимуть його місцеві футболісти. Британці хочуть взяти максимум від технологій 5G та активно у неї інвестувати.

– Цей проєкт про нові мобільні додатки та технологічні рішення, які невдовзі чекають на нас! Зараз ми тестуємо можливості 5G і хочемо зрозуміти, як вони спростять нам життя, аби ми зручно пересувалися містом і щоб керування автівками дистанційно було без затримок, – ділиться своїми очікуваннями голова транспортної компанії Браян Метьюз.

З підключенням 4G автомобілі можуть пересуватися близько 50 км/год. Вже з 5G надасть більшу швидкість і миттєву реакцію на дорогах. На проєкт британські розробники отримали понад $6 млн – від держави та приватних інвесторів.

У наступні 10-15 років автомобілі на дистанційному керуванні стануть незамінними в арсеналі багатьох компаній. І ці британські вчені крок за кроком рухаються до майбутнього.

З березня компанія планує запустити сервіс у центрі міста Мільтон-Кінес, за 70 км від Лондона. Наступний крок — аби таксі виїжджало на далекі відстані.

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