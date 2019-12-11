Коммуналка, прожиточный минимум и цены: о чем говорили на заседании правительства

Семьи погибших и пострадавшие в одесском пожаре получат денежную помощь от правительства. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер Алексей Гончарук. В частности семьям погибших выделят по 200 тыс. грн., а пострадавшим по 50 тыс. Всего на последствия трагедии из бюджета направят почти 4 млн. Кроме того, отдельно деньги предоставит Одесская ОГА – по 100 и 15 тыс. соответственно.

Также на заседании правительства одобрили законопроект, согласно которому прожиточный минимум в Украине повысят вдвое – до 4200 грн.

Также чиновники обещают дать украинцам возможность не платить за холодную воду из горячего крана. Потребители должны заключить договоры с поставщиками. Если вода останется чуть теплой спустя более 5 дней после проверки, сумму в платежке поставщик автоматически должен уменьшить.

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Вскоре министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит новое приложение, где можно хранить водительские права и технический паспорт. Опцией со временем могут воспользоваться 6 из 9 млн водителей. Для этого нужен смартфон, биометрический паспорт и водительские права нового образца.

Проверить же электронный документ патрульные смогут через QR-код с помощью планшета. Приложение для государства бесплатно разработала частная фирма. Сначала новшество протестуют на 20 тыс. желающих. Записаться на регистрацию можно на правительственном сайте Дія.

А еще Кабмин попросит Антимонопольный комитет разобраться, почему гривна укрепляется, а цены не падают. Алексей Гончарук считает, что это хорошо, что в гривну начали верить больше. Но он понимает, что экспортеры от этого теряют. Поэтому правительство ищет возможности компенсировать им убытки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как новое правительство будет развивать инфраструктурные объекты.

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