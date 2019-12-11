Комуналка, прожитковий мінімум і ціни: про що говорили на засіданні уряду

Сім’ї загиблих і постраждалі в одеській пожежі отримають грошову допомогу від уряду. Про це на засіданні Кабміну повідомив прем’єр Олексій Гончарук. Зокрема родинам загиблих виділять по 200 тис. грн., а постраждалим по 50 тис. Загалом на наслідки трагедії з бюджету спрямують майже 4 млн. Крім того, окремо гроші надасть Одеська ОДА – по 100 і 15 тис. відповідно.

Також на засіданні урядовці схвалили законопроект, яким прожитковий мінімум в Україні підвищать удвічі – до 4200 грн.

Також урядовці обіцяють дати українцям можливість не платити за холодну воду з гарячого крану. Споживачі мають укласти договори із постачальниками. Якщо вода лишатиметься ледь теплою через понад 5 днів після перевірки, суму у платіжці постачальник має автоматично зменшити.

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Незабаром міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представить новий додаток, де можна зберігати водійські права та технічний паспорт. Опцією з часом можуть скористатися 6 із 9 млн водіїв. Для цього потрібен смартфон, біометричний паспорт та водійські права нового зразка.

Перевірити ж електронний документ патрульні зможуть через QR-код за допомогою планшета. Додаток для держави безкоштовно розробила приватна фірма. Спочатку новацію протестують на 20 тис. охочих. Записатися на реєстрацію можна на урядовому сайті Дія.

А ще Кабмін попросить Антимонопольний комітет розібратися, чому гривня зміцнюється, а ціни не падають. Олексій Гончарук вважає, що це добре, що у гривню почали вірити більше. Та він розуміє, що експортери від цього втрачають. Тому уряд шукає можливості компенсувати їм збитки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як новий уряд буде розбудовувати інфраструктурні об’єкти.

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