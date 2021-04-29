Конфликт между Киргизией и Таджикистаном: президенты договорились отвести оружие
На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения. Есть погибшие и раненые.
Сначала подрались жители пограничного спорного водораспределительного пункта Главный.
Пограничная служба Киргизии заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран.
Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.
По данным местных СМИ, в больницы госпитализирован уже 51 пострадавший. Три человека погибли, среди них – 13-летняя девочка.
Киргизию и Таджикистан разделяет граница, протяженностью 970 км. Из них согласовано 519 км, остальные считают спорной.
Наконец вечером президенты двух стран договорились отвести оружие и решить конфликт дипломатически.
Протесты в Киргизии
5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.
Сначала протесты проходили спокойно, но потом переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам даже удалось захватить здание парламента.
По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.
Фото: Kaktus Media