Контрафакт льется рекой! Что ждет рынок спирта в Украине после демонополизации
После подписания президентом закона о демонополизации спиртовой отрасли, рынок начинает лихорадить различными новостями. Говорят о подорожании ликероводочной продукции, об увеличении контрафакта и о борьбе с теневым оборотом спирта.
Спиртозаводы уже готовятся к продаже и государство планирует получить от этого почти 3 млрд грн. Но с 83 заводов работает меньше половины. При этом даже существующие заводы работают на треть.
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В 2007 году из всего алкоголя 10% производилось в тени, сейчас же такого производства уже более половины. За 10 лет производство спирта в госмонополии сократилось в четыре раза, но потребление водочной продукции почти не изменилось. Поэтому в правительстве считают, что открытие рынка приведет к детенизации рынка.
Ежегодно государство теряло от теневого рынка спиртовой отрасли в 10 млрд грн. Теперь же сможет заработать и на выдаче лицензий на производство и получит средства от приватизации существующих предприятий. Ориентировочно это может быть от 2 до 3 млрд грн.
Чтобы сделать работу спиртовых заводов открытой, на предприятиях начали устанавливать камеры видеонаблюдения и счетчики. Правда пока оборудования стоит только на одном заводе.
Эксперты предполагают, что конкуренция на рынке производства спирта в краткосрочной перспективе может привести к снижению цены на продукцию, что спровоцирует уменьшение цены на водочную продукцию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене монопольного права государственной монополии на производство спирта.