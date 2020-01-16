Контроль безопасности с любой точки мира: беспроводная охранная система Ajax Sistems

На днях компания Интергал-Буд и разработчик беспроводных охранных систем Ajax Sistems, впервые на рынке подписали меморандум о сотрудничестве.

Система предназначена самостоятельно противостоять угрозам, например, настроить сценарий перекрытия воды, а благодаря мобильному приложению владелец квартиры сможет контролировать систему безопасности с любой точки мира, рассказывают представители компании.

Поэтому в компании уверены, что такое сотрудничество – возможность менять стандарты на рынке жилья в лучшую сторону и реализовывать на практике.

К слову, как будут выглядеть дома на Марсе и чем будут кормить поселенцев.

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