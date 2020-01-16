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Контроль безпеки з будь-якого куточку світу: бездротова охоронна система Ajax Sistems

Цими днями компанія Інтергал-Буд та розробник бездротових охоронних систем Ajax Sistems, вперше на ринку підписали меморандум про співпрацю.

Система призначена самостійно протистояти загрозам, наприклад,  налаштувати сценарій перекриття води, а завдяки мобільному додатку власник квартири зможе контролювати систему безпеки з будь-якого куточку світу, розповідають представники компанії.

Тож у компанії впевнені, що така співпраця – можливість змінювати стандарти на ринку житла у кращий бік і реалізовувати на практиці.

До слова, як виглядатимуть будинки на Марсі та чим годуватимуть поселенців.

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