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Жизнь на Марсе: как будут выглядеть дома и чем будут кормить поселенцев

Контракт на строительство домов на Марсе уже выигран. Сооружения будут из растений и базальта, и такие крепкие, что и бульдозер не сможет сломать. А еще для будущих поселенцев уже создали меню из растений, которые будут выращивать на красной планете. Осталось только долететь туда – Илон Маск обещает, что это произойдет через 5 лет.

Презентация базы Илона Маска начала вдохновлять изобретателей по всему миру.

Архитектор из Нью-Йорка Дэвид Мелот предлагает Маску свои здания. И использует земной опыт – возведение зданий из экологически чистого сырья. Такие хижины уже устанавливают в штатах как загородные, а есть модель для Марса.

Американское авиакосмическое агентство NASA выдвинуло жесткие требования – здание нужно строить с минимальным участием человека, его стоимость должна быть небольшой и состоять они с того, что легко найти на Марсе. Нью-йоркские архитекторы объединили в одном материале растения и базальт – это горная порода, которая есть и на Земле, и на Марсе.

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3D принтер быстро создает будущий каркас – масса быстро загустевает. Такие приборы будут и у колонистов на Марсе, они требуют минимум электричества.

А вот испытания на герметичность, чтобы выявить возможные протечки – внутри организовали поджог, стены выдержали, не пропускали дым, который вышел только через открытую крышу. Внутри же используют светлые материалы – из них будут внутренние стены и лестницы. Все ради того, чтобы интерьер создавал позитивное настроение для колонистов. А еду для Марса готовят чешские ученые. Зелень растет без почвы, с минимумом воды – только благодаря освещению.

Ученые уже вырастили салат, горчицу, редис, базилик и мяту. Их за бокалом вина попробовали добровольцы и остались довольны. Маск обещает – жители Земли смогут пообедать на Марсе уже через 5 лет. А NASA уже отдало архитекторам контракт стоимостью в полмиллиона долларов.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Марсе обнаружен неизвестный источник кислорода.

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