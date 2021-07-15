Контроль над землей вернут громадам: зачем нужна земельная реформа

Вскоре в Украине землю, принадлежащую государству или местным громадам, можно будет взять в аренду исключительно через электронные аукционы.

Чтобы этот этап земельной реформы вступил в силу необходимо, чтобы Кабинет министров утвердил соответствующее постановление.

О том, каким образом будет проходить земельная реформа в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

В частности, председатель одного из ОТГ в Бориспольском районе Роман Дмитров напомнил, что в границу его поселка в 2015 году ввели 20 гектаров леса, после чего там построили многоэтажку.

После вступления нового закона в силу, управление государственными и муниципальными землями перешли к громадам.

Руководство ОТГ не планирует продавать землю, поскольку может увеличить свой бюджет за счет земельного налога. В частности, главы некоторых громад намерены передать коммунальную землю под застройку торговыми точками.

— Будет хорошо, если на эту территорию зайдет бизнес, таким образом громада получит еще и дополнительные рабочие места, — сказал Дмитров.

Еще одной целью земельной реформы является наведение порядка с государственными угодьями.

В Украине на протяжении 20 лет действовал мораторий на продажу земли сельхоз назначения, однако более 5 млн гектар было нелегально приватизировано.

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