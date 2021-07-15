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Дмитро Кудрявцев |

Контроль над землею повернуть громадам: навіщо потрібна земельна реформа

Незабаром в Україні землю, що належить державі або місцевим громадам, можна буде взяти в оренду виключно через електронні аукціони.

Щоб цей етап земельної реформи набув чинності необхідно, аби Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову.

Про те, яким чином буде проходити земельна реформа в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, голова одного з ОТГ в Бориспільському районі Роман Дмитрів нагадав, що в кордон його селища в 2015 році ввели 20 гектарів лісу, після чого там побудували багатоповерхівку.

Після вступу нового закону в силу, управління державними і муніципальними землями перейшли до громадам.

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Керівництво ОТГ не планує продавати землю, оскільки може збільшити свій бюджет за рахунок земельного податку. Зокрема, глави деяких громад мають намір передати комунальну землю під забудову торговими точками.

– Буде добре, якщо на цю територію зайде бізнес, таким чином громада отримає ще і додаткові робочі місця, – сказав Дмитрів.

Ще однією метою земельної реформи є наведення порядку з державними угіддями.

В Україні протягом 20 років діяв мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, проте більш 5 млн гектар було нелегально приватизовано.

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