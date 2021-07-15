Контроль над землею повернуть громадам: навіщо потрібна земельна реформа

Незабаром в Україні землю, що належить державі або місцевим громадам, можна буде взяти в оренду виключно через електронні аукціони.

Щоб цей етап земельної реформи набув чинності необхідно, аби Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову.

Про те, яким чином буде проходити земельна реформа в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, голова одного з ОТГ в Бориспільському районі Роман Дмитрів нагадав, що в кордон його селища в 2015 році ввели 20 гектарів лісу, після чого там побудували багатоповерхівку.

Після вступу нового закону в силу, управління державними і муніципальними землями перейшли до громадам.

Керівництво ОТГ не планує продавати землю, оскільки може збільшити свій бюджет за рахунок земельного податку. Зокрема, глави деяких громад мають намір передати комунальну землю під забудову торговими точками.

– Буде добре, якщо на цю територію зайде бізнес, таким чином громада отримає ще і додаткові робочі місця, – сказав Дмитрів.

Ще однією метою земельної реформи є наведення порядку з державними угіддями.

В Україні протягом 20 років діяв мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, проте більш 5 млн гектар було нелегально приватизовано.

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