Корабль-беспилотник: через Атлантику пройдет судно без команды на борту

В апреле через Атлантику должен пройти корабль под управлением только компьютеров и искусственного интеллекта. Такое долгое плавание станет рекордом.

Его приурочили к четырехсотлетию рейса корабля Мэйфлауэр, которым из Британии в Америку прибыли колонисты и позже основали США.

Как и четыре века назад, нынешнее плавание будет происходить благодаря энергии солнца и ветра – именно они приводят в действие двигатели.

Впрочем, про запас есть и дизельный генератор. Ориентироваться в пространстве корабль будет благодаря камерам, а искусственный интеллект поможет выбрать оптимальный маршрут и избежать опасностей.

Испытания судна продолжаются уже шесть месяцев. Компьютерную технику разработала американская компания IBM.

– Благодаря программам большинство наших инженеров и ученых могут не плыть рядом на маленьком корабле, а получать информацию и анализировать ее в теплом офисе, который не качает на волнах, – говорит инженер Джеймс Саттон.

По словам содиректора проекта автономного корабля Бретта Фанойфа, в океане – очень мощное движение кораблей – большие танкеры с современным оборудованием, рыбацкие шхуны, частные яхты, поэтому инженерам нужно оперативно предусмотреть их поведение.

Во время перехода через Атлантику проведут и научные эксперименты. В частности, измерят уровень химикатов в воде, а также послушают дельфинов и китов с помощью акустических приборов.

– Ученым нужны данные о состоянии мирового океана, и их можно получить благодаря традиционным методам. Но такие проекты дают нам возможность узнавать информацию о нашей планете лучше, быстрее и автономнее, – объясняет инженер Роге Ликориш.

Разработчики убеждены: если автономное плавание будет успешным, мореплавание ждут революционные изменения и впоследствии кораблями управлять будут не люди, а компьютеры.

10 марта в акваторию морского порта в Одессе зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 – из Турции, Испании и Румынии.

Суда прибыли для тренировок в Черном море совместно с ВМС ВС Украины. Подробнее о прибытии кораблей НАТО в Одессу читайте в материале Фактов ICTV.

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