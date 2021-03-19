Корабель-безпілотник: через Атлантику пройде судно без команди на борту

У квітні через Атлантику має пройти корабель під управлінням лише комп’ютерів та штучного інтелекту. Таке довге плавання стане рекордом.

Плавання приурочили до чотирьохсотріччя рейсу корабля Мейфлауер, яким із Британії до Америки прибули колоністи й пізніше заснували США.

Як і чотири століття тому, нинішнє плавання відбуватиметься завдяки енергії сонця і вітру – саме вони приводять у дію двигуни.

Утім, про запас є і дизельний генератор. Орієнтуватиметься в просторі корабель завдяки камерам, а штучний інтелект допоможе обрати кращий маршрут і уникнути небезпек.

Випробування судна тривають вже шість місяців. Комп’ютерну техніку розробила американська компанія IBM.

– Завдяки програмам більшість наших інженерів та науковців можуть не плисти поряд на маленькому кораблі, а отримувати інформацію й аналізувати її в теплому офісі, який не хитає на хвилях, – говорить інженер Джеймс Саттон.

За словами співдиректора проекту автономного корабля Бретта Фанойфа, в океані – дуже потужний рух кораблів – великі танкери з сучасним обладнанням, рибацькі шхуни, приватні яхти, тому інженерам потрібно оперативно передбачити їхню поведінку.

Під час переходу через Атлантику проведуть і наукові експерименти. Зокрема, виміряють рівень хімікатів у воді, а також послухають дельфінів та китів за допомогою акустичних приладів.

– Науковцям потрібні дані про стан світового океану, і їх можна отримати завдяки традиційним методам. Але такі проекти дають нам можливість дізнаватись інформацію про нашу планету краще, швидше й автономніше, – пояснює інженер Розі Лікоріш.

Розробники переконані: якщо автономне плавання буде успішним, мореплавство зазнає революційних змін й згодом кораблями керуватимуть не люди, а комп’ютери.

10 березня в акваторію морського порту в Одесі зайшли чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2 – з Туреччини, Іспанії та Румунії.

Судна прибули для тренувань у Чорному морі спільно з ВМС ЗС України. Детальніше про прибуття кораблів НАТО до Одеси читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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