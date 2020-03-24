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Коронавирус в США: где эпицентр пандемии и планы Трампа

Соединенные Штаты могут стать следующим эпицентром пандемии коронавируса. Сейчас в стране уже более 43 тыс. инфицированных, и большинство случаев в штате Нью-Йорк. Там уже разворачивают мобильные госпитали, чтобы разгрузить больницы. А вот президент Дональд Трамп больше проникается экономикой, и говорит, что хочет уже 12 апреля открыть Америку для бизнеса.

Горожанам советуют не выходить без надобности на улицу, хотя и официального приказа оставаться дома, как это сделали в Сан-Франциско или Нью-Йорке вашингтонцам еще не дали. Сейчас там зафиксировано менее 150 случаев заражения.

А вот Нью-Йорк стал новым эпицентром распространения болезни в США. Количество больных растет ежечасно. Во всем штате сейчас более 21 тыс. зарегистрированных случаев, в Нью-Йорк более 13 тыс.

Конгресс может уже сегодня принять пакет стимулирования экономики на 2 трлн долларов, которые должны помочь американским компаниям и работникам справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса. К скорейшему одобрению средств призвал законодателей и Дональд Трамп.

Факты ICTV ранее писали о том, что Нью-Йорк ввел тотальный карантин.

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