Коронавірус у США: де епіцентр пандемії та плани Трампа

Сполучені Штати можуть стати наступним епіцентром пандемії коронавірусу. Нині у країні вже понад 43 тис. інфікованих, і більшість випадків у штаті Нью-Йорк. Там вже розгортають мобільні госпіталі, щоби розвантажити лікарні. А от президент Дональд Трамп найбільше переймається економікою, і каже, що хоче вже 12 квітня відкрити Америку для бізнесу.

Містянам радять не виходити без потреби на вулиці, хоча і офіційного наказу лишатися вдома, як це зробили у Сан-Франциско чи Нью-Йорку вашингтонцям ще не дали. Наразі там зафіксовано менше, ніж 150 випадків зараження.

А от Нью-Йорк став новим епіцентром поширення хвороби у США. Кількість хворих зростає щогодини. У всьому штаті нині понад 21 тис. зареєстрованих випадків, у місті Нью-Йорк понад 13 тис.

Конгрес може вже сьогодні схвалити пакет стимулювання економіки на 2 трлн доларів, які мають допомогти американським компаніям і працівникам впоратися із фінансовими наслідками пандемії коронавірусу. До якнайшвидшого схвалення коштів закликав законодавців і Дональд Трамп.

Факти ICTV раніше писали про те, що Нью-Йорк запровадив тотальний карантин.

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