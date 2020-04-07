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Коронавирус в мире: переполненные больницы в США и мародерство в Испании

Более 1,3 млн человек в мире заразились коронавирусом, умерло — 74 816, выздоровели почти 285 тыс. Самая сложная ситуация сейчас в США, а в Европе появились определенные признаки облегчения ситуации. Глобальные катастрофы всегда открывают в людях различные качества. Для кого-то это возможность помочь и поддержать окружающих, для других — источник наживы.

В Испании, где наибольшее количество инфицированных в Европе, разграбили медицинский склад. Инцидент произошел в городе Сантьяго-де-Компостелла. Украли 2 млн масок и других медицинских средств на 5 млн евро. По предварительным данным, их продали в Португалию. Полиция арестовала бизнесмена, которого подозревают в причастности к преступлению. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, Южная Корея обдумывает использование электронных браслетов, чтобы люди в самоизоляции не выходили на улицу.

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