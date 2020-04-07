Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Коронавірус у світі: переповнені лікарні в США та мародерство в Іспанії

Понад 1,3 млн людей у світі заразилися коронавірусом, померли – 74 816, одужали майже 285 тис. Найскладніше нині у США, а в Європі з’явились певні ознаки покращення  ситуації. Глобальні катастрофи завжди відкривають в людях різні якості. Для когось це нагода допомогти та підтримати навколишніх, для інших – джерело наживи.

В Іспанії, де найбільша кількість інфікованих в Європі, розграбували медичний склад. Інцидент стався в місті Сантьяго-де-Компостелла. Вкрали 2 млн масок та інших медичних засобів на 5 млн євро. За попередніми даними, їх продали до Португалії. Поліція заарештувала бізнесмена, якого підозрюють у причетності до злочину. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, Південна Корея обмірковує використання електронних браслетів, аби люди у самоізоляції не виходили на вулицю.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Одноклубник Зінченка занапастив кар’єру у збірній через повій на карантині
Одноклубник Зінченка занапастив кар’єру у збірній через повій на карантині
Фінляндія посилила карантин: зміни торкнулися поромного сполучення
Фінляндія посилила карантин: зміни торкнулися поромного сполучення
Хто відмовляється від обсервації, матиме справу з поліцією – Кличко
Хто відмовляється від обсервації, матиме справу з поліцією – Кличко
Дейна Вайт орендує острів, щоб провести турнір UFC 249 під час пандемії
Дейна Вайт орендує острів, щоб провести турнір UFC 249 під час пандемії
Як подбати про психологічне здоров’я на карантині
Як подбати про психологічне здоров’я на карантині
У Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кота на повідку
У Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кота на повідку
Лікарні Києва отримали препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом – Кличко
Лікарні Києва отримали препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом – Кличко
Коронавірус в Туреччині: влада заборонила експорт лимонів
Коронавірус в Туреччині: влада заборонила експорт лимонів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка