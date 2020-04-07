Коронавірус у світі: переповнені лікарні в США та мародерство в Іспанії

Понад 1,3 млн людей у світі заразилися коронавірусом, померли – 74 816, одужали майже 285 тис. Найскладніше нині у США, а в Європі з’явились певні ознаки покращення ситуації. Глобальні катастрофи завжди відкривають в людях різні якості. Для когось це нагода допомогти та підтримати навколишніх, для інших – джерело наживи.

В Іспанії, де найбільша кількість інфікованих в Європі, розграбували медичний склад. Інцидент стався в місті Сантьяго-де-Компостелла. Вкрали 2 млн масок та інших медичних засобів на 5 млн євро. За попередніми даними, їх продали до Португалії. Поліція заарештувала бізнесмена, якого підозрюють у причетності до злочину. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, Південна Корея обмірковує використання електронних браслетів, аби люди у самоізоляції не виходили на вулицю.

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