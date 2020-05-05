Коронавирус в мире: РФ готовится к пику эпидемии, ЕС выходит из карантина

Количество инфицированных коронавирусом в мире и продолжает расти — почти 3 млн 583 тыс. Умерли уже более четверти миллиона. Выздоровели — более миллиона человек.

В Европе отмечают спад заболеваемости. Страны уже начали или готовятся постепенно выходить из карантина.

Между тем, мировые политики собирают деньги на разработку вакцины и лекарств от Covid-19. Накануне провели онлайн-встречу. О мировой борьбе с пандемией смотрите в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в каких странах ослабили карантин.

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