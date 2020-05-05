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Коронавірус у світі: РФ готується до піку епідемії, ЄС виходить з карантину

Кількість інфікованих коронавірусом у світі й далі зростає – майже 3 млн 583 тис. Померли вже понад чверть мільйона. Одужали – більш як мільйон людей.

В Європі відзначають спад захворюваності. Країни вже почали або готуються поступово виходити з карантину.

Тим часом, світові політики збирають гроші на розробку вакцини і ліків від Covid-19. Напередодні провели онлайн-зустріч. Про світову боротьбу з пандемією дивіться у сюжеті Наталії Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, в яких країнах послабили карантин.

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