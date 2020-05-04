Коронавирус в мире: в каких странах ослабили карантин

Страны, чью экономику в значительной мере питает туризм, готовятся к ослаблению карантина на курортах. В Египте разрешили открыть гостиницы для внутренних туристов. Все это при условии, что их будут заполнять не более чем на четверть. Уже с июня эту цифру планируют удвоить.

В Дубае открывают большие торговые центры. Но тоже с ограничением — одновременно в зал будут пускать лишь треть от привычного количества покупателей. Проверка температуры на входе — обязательная. Черногория восстанавливает работу магазинов текстиля, обуви, техники и стройматериалов. Снова заработают парикмахерские, косметические салоны, магазины, спортзалы и музеи. В то же время вход везде — только в масках.

Напомним, во Франции за последние сутки обнаружили 135 летальных случаев среди больных коронавирусом, что является самым низким показателем с 22 марта.

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