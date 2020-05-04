Коронавірус у світі: в яких країнах послабили карантин

Країни, чию економіку значною мірою живить туризм, готуються до послаблення карантину на курортах. В Єгипті дозволили відкрити готелі для внутрішніх туристів. Все це за умови, що їх заповнюватимуть не більше ніж на чверть. Вже з червня цю цифру планують подвоїти.

У Дубаї відкривають великі торговельні центри. Але теж із обмеженням – одночасно в зали пускатимуть лише третину від звичної кількості покупців. Перевірка температури на вході – обов’язкова. Чорногорія відновлює роботу магазинів текстилю, взуття, техніки та будматеріалів. Знову запрацюють перукарні, косметичні салони, книгарні, спортзали та музеї. Водночас вхід скрізь – лише у масках.

Нагадаємо, у Франції за останню добу виявили 135 летальних випадків серед хворих на коронавірус, що є найнижчим показником з 22 березня.

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