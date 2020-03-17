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Коронавирус в Украине: как распознать болезнь и как с ней бороться

ВОЗ официально не рекомендует использовать Ибупрофен или Кортизол для снятия симптомов коронавируса. Предполагают, что эти препараты могут навредить.

Высокую температуру рекомендуют сбивать лекарствами, содержащими парацетамол. Тем, кто вернулся из-за границы, надо самоизолироваться независимо от самочувствия. Если почувствовали недомогание — сразу обращайтесь к врачу.

Если вы не были за границей и не контактировали с больным коронавирусом, но заболели — тоже консультируйтесь с медиками. Не надо исключать и обычный грипп, ведь он тоже сейчас свирепствует. Сделайте тест. Подробности в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать, если у вас симптомы коронавируса.

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