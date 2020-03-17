Коронавірус в Україні: як розпізнати хворобу і як з нею боротися

ВООЗ офіційно не рекомендує використовувати Ібупрофен чи Кортизол для зняття симптомів коронавірусу. Припускають, що ці препарати можуть зашкодити.

Високу температуру рекомендують збивати ліками, які містять парацетамол. Тим, хто повернувся з-за кордону, треба самоізолюватися незалежно від самопочуття. Якщо відчули нездужання – одразу звертайтеся до лікаря.

Якщо ви не були за кордоном і не контактували з хворим на коронавірус, але захворіли – теж консультуйтеся з медиками. Не треба виключати і звичайний грип, адже він теж зараз лютує. Тож зробіть тест. Подробиці у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу.

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