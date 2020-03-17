Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Коронавірус в Україні: як розпізнати хворобу і як з нею боротися

ВООЗ офіційно не рекомендує використовувати Ібупрофен чи Кортизол для зняття симптомів коронавірусу. Припускають, що ці препарати можуть зашкодити.

Високу температуру рекомендують збивати ліками, які містять парацетамол. Тим, хто повернувся з-за кордону, треба самоізолюватися незалежно від самопочуття. Якщо відчули нездужання – одразу звертайтеся до лікаря.

Якщо ви не були за кордоном і не контактували з хворим на коронавірус, але захворіли – теж консультуйтеся з медиками. Не треба виключати і звичайний грип, адже він теж зараз лютує. Тож зробіть тест. Подробиці у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Львівщині 24 особи госпіталізовано з підозрою на Covid-19
На Львівщині 24 особи госпіталізовано з підозрою на Covid-19
Вірусу в Україні вже достатньо, але тести на Covid-19 економлять – лікар Рослякова
Вірусу в Україні вже достатньо, але тести на Covid-19 економлять – лікар Рослякова
В Україні з 12.00 припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські перевезення
В Україні з 12.00 припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські перевезення
Уряд США може виплатити кожному американцю по $1000 через карантин
Уряд США може виплатити кожному американцю по $1000 через карантин
В панчохах і бюстгальтері: MARUV оголосила про перенесення березневих концертів
В панчохах і бюстгальтері: MARUV оголосила про перенесення березневих концертів
Зірка НБА Кевін Дюрант здав позитивний тест на Covid-19
Зірка НБА Кевін Дюрант здав позитивний тест на Covid-19
Топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину
Топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину
Секс, спорт і серіали: 10 порад, чим зайнятися під час карантину
Секс, спорт і серіали: 10 порад, чим зайнятися під час карантину

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка