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Что делать, если у вас симптомы коронавируса — пошаговая инструкция

На первых этапах коронавирус имеет такие же симптомы, как и любые другие респираторные заболевания. Статистика тех, кто уже переболел, показывает, что самые распространенные — это лихорадка 87,9%, кашель 67,7%, усталость 38,1%, затрудненное дыхание 18,6% и боль в горле 13,9%. Поэтому если у вас такие симптомы — прежде всего, самоизолируйтесь. И обратитесь за медицинской помощью.

Не рвитесь сами бежать к медикам. В случае подозрения на коронавирус — обратитесь к семейному врачу. Сделайте это по телефону. Если не знаете номера — самое время его узнать. Он опросит вас о симптомах, поинтересуется, были ли вы за границей, особенно в странах, где много случаев заражения, общались ли с людьми, которые были за границей. И даже если ваш врач об этом не спросит — расскажите все это сами.

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Если у вас нет семейного врача, следует обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья. Это номер 1677. Есть другая горячая линия, она пока работает в тестовом режиме 0 800 505 201. Если помощь необходима безотлагательно, то звоните в скорую. В конце концов, врач определит, нужна ли вам изоляция и госпитализация. Если вас изолируют, то и протестуют.

И главное помнить: вирус более всего опасен для людей за 60. Особенно тех, которые имеют серьезные болезни. Их надо максимально изолировать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские школы перешли в онлайн.

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