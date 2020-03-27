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Факты / Видео / Украина / Общество

Полезное дело на карантине: на Харьковщине брейкденсер продает собранный мусор

Нашел чем полезным заняться на карантине известный украинский брейк-дансер Максим Тележный. Он собирает в лесу мусор и продает его онлайн.

Максим взял перчатки и пошел собирать выброшенные местным населением отходы на Харьковщине. К нему присоединились неравнодушные.

Парень сначала не верил, что мусор удастся продать. Но желающих заплатить за пакеты с отходами оказалось немало — люди предлагали от 50 до 500 грн. — так пользователи соцсетей платили Максу за чистую окружающую среду.

Заработанное отправит благотворительному фонду на продукты небогатым жителям Волчанска. Подробнее — в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как правильно дезинфицировать квартиру во время карантина.

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