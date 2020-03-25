Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как правильно дезинфицировать квартиру во время карантина

Во время карантина самое время сделать генеральную уборку в доме. Это крайне важный способ избежать заражения коронавирусом.

Влажная уборка раз в день минимизирует риски. А лучше делать дезинфекцию помещения. Обработать нужно то, к чему чаще всего прикасаетесь — столы, дверные ручки, выключатели.

Антисептик, которым вы обрабатываете руки, не подходит для дезинфекции квартиры. Не поможет и обычная хлорка. Обеззараживать поверхности нужно специальными хлоро- или спиртосодержащими растворами. Перечень сертифицированных средств есть на сайте Министерства здравоохранения.

При обработке поверхностей пользуйтесь одноразовыми перчатками и тряпками. После уборки их лучше выбросить. Подробнее о дезинфекции квартиры смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заниматься спортом во время карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Счастливый период и никакого бейби-бума: как карантин отразится на семьях Украины
Счастливый период и никакого бейби-бума: как карантин отразится на семьях Украины
Кабмин продлил карантин и объявил в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля
Кабмин продлил карантин и объявил в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля
Медучреждениям бесплатно передадут конфискованные перчатки, маски и халаты
Медучреждениям бесплатно передадут конфискованные перчатки, маски и халаты
Гражданам, потерявшим работу во время карантина, назначат субсидию
Гражданам, потерявшим работу во время карантина, назначат субсидию
Тесты, маски и дезинфекторы: что и сколько получили украинские регионы из Китая
Тесты, маски и дезинфекторы: что и сколько получили украинские регионы из Китая
Карантин в Киеве: в школах и детсадах отключили отопление
Карантин в Киеве: в школах и детсадах отключили отопление
На Тернопольщине перекрыли 6 сел из-за вспышки коронавируса
На Тернопольщине перекрыли 6 сел из-за вспышки коронавируса
В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка