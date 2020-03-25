Как правильно дезинфицировать квартиру во время карантина

Во время карантина самое время сделать генеральную уборку в доме. Это крайне важный способ избежать заражения коронавирусом.

Влажная уборка раз в день минимизирует риски. А лучше делать дезинфекцию помещения. Обработать нужно то, к чему чаще всего прикасаетесь — столы, дверные ручки, выключатели.

Антисептик, которым вы обрабатываете руки, не подходит для дезинфекции квартиры. Не поможет и обычная хлорка. Обеззараживать поверхности нужно специальными хлоро- или спиртосодержащими растворами. Перечень сертифицированных средств есть на сайте Министерства здравоохранения.

При обработке поверхностей пользуйтесь одноразовыми перчатками и тряпками. После уборки их лучше выбросить. Подробнее о дезинфекции квартиры смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заниматься спортом во время карантина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.