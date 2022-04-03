Каждая копейка спасет жизнь: в Польше продолжается марафон в поддержку Украины

В Польше идет марафон в поддержку Украины. Три дня — с пятницы до воскресенья на разных площадках в Варшаве и Вроцлаве проходят концерты под легендарным названием Доброго вечора, ми з України.

Там собирают деньги на фонд телеведущей Марии Ефросининой Фонд Маша. На них купят помощь для наших регионов, которые из-за войны охватила гуманитарная катастрофа. Накануне концерт транслировал ряд украинских телеканалов, в том числе М1.

Следует отметить, что в минувшие выходные подобная акция Save Ukraine – #StopWar собрала 40 млн грн в поддержку нашего государства, а в пятницу благотворительный концерт в поддержку Украины в Великобритании – около $16 млн.

Три дня в Варшаве и Вроцлаве выступают украинские артисты — Виктория Булитко, Сергей Бабкин, Евгений Сморигин, Дмитрий Монатик, Елена Кравец и другие. Кое-кто присоединяется с укрытия в Украине. В зале тоже большинство наших.

— Очень тяжело эмоционально. Некоторые события переносить, посещать, но все то, что идет на пользу нашей стране сейчас, например, этот концерт в поддержку детей, пострадавших от военных действий, я считаю, что это наша обязанность – поддерживать, – сказала зрительница.

Деньги пойдут в фонд Марии Ефросининой. Раньше она помогала жертвам домашнего насилия. Сейчас нужно спасать города, оказавшиеся на грани гуманитарной катастрофы.

— Сегодня каждая копейка спасет чью-то жизнь. Я точно знаю, что все мы выживем и победим, но сколько времени на это уйдет, не знает никто, и все это время люди нуждаются в пище, воде, медикаментах, — отметила Ефросинина.

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