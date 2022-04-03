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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Кожна копійка врятує життя: у Польщі триває марафон на підтримку України

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV

У Польщі триває марафон на підтримку України. Три дні – від п’ятниці до неділі на різних майданчиках у Варшаві та Вроцлаві відбуваються концерти під легендарною назвою Доброго вечора, ми з України.

Там  збирають гроші на фонд телеведучої Марії Єфросініної Фонд Маша. На них куплять допомогу для наших регіонів, які через війну охопила гуманітарна катастрофа. Напередодні концерт транслювала низка українських телеканалів, зокрема М1.

Слід зазначити, минулими вихідними схожа акція Save Ukraine – #StopWar зібрала 40 млн грн на підтримку нашої держави, а у п’ятницю благодійний концерт на підтримку України у Великій Британії – близько $16 млн.

Три дні у Варшаві і Вроцлаві  виступають українcькі артисти – Вікторія Булітко, Сергій Бабкін, Євген Сморігін, Дмитро Монатик, Олена Кравець та інші. Дехто долучається з укриття в Україні. У залі теж більшість наших.

– Дуже важко емоційно. Деякі події переносити, відвідувати, але все те, що йде на користь нашій країні зараз, наприклад, цей концерт на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій, я вважаю, що це наш обов’язок – підтримувати, – сказала глядачка.

Гроші підуть до фонду Марії Єфросиніної. Раніше вона допомагала жертвам домашнього насилля. Нині треба рятувати міста, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

– Сьогодні кожна копійка врятує чиєсь життя. Я точно знаю, що всі ми виживимо та переможемо, але скільки часу на це піде, не знає ніхто, і весь цей час люди потребують їжі, води, медикаментів, – зазначила Єфросиніна.

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